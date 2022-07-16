Россия сможет обойтись без SWIFT – помощник президента Орешкин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия сделает так, что сможет обойтись без системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом в ходе форума "Территория смыслов" заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. <...> Это на самом деле ключевая сейчас задача", – цитирует его ТАСС.

По его словам, российские власти сейчас предпринимают усилия в направлении более комфортной внешнеэкономической деятельности. В частности, он отметил, что мир использует в расчетах доллары и евро из-за удобства, так поступают в том числе Россия и Китай, однако в последнем случае есть все предпосылки для роста оборотов в юанях и рублях.

Также Орешкин отметил, что российская экономика постепенно восстанавливается, растет объем кредитования. На положительные тренды, считает он, страна выйдет уже к концу текущего года.

Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, многие российские банки были отключены от SWIFT.

