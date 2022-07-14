Из-за санкций в России уменьшилось число легальных таксистов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние шесть месяцев количество разрешений на работу перевозчиков в такси в России уменьшилось на 50 тысяч, до 410 000 штук, сообщает Forbes.

После введения Западом санкций в отношении РФ в стране выросла стоимость автомобилей, запчастей и шин. В частности, цена новых машин за последнее время повысилась до 60%, запчастей – на 30–40%, шин – на 120–150%. Из-за этого водители вынуждены не продлевать разрешения на официальную работу в такси. Так они становятся нелегальными перевозчиками.

Еще одной причиной уменьшения легальных таксистов в стране называется рост стоимости ОСАГО. Чаще всего полис "автогражданки" для такси до 10 раз дороже, чем обязательное страхование обычного автомобиля.

Кроме того, иногда страховщики не оформляют страховой полис из-за высокой аварийности такси. В прошлом году коэффициент аварийности для обычных автомобилей составил 5,1%, а для автомобилей такси – 33%.

В июне Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами.

Новая законодательная норма в случаях тяжких и особо тяжких преступлений также распространяется на водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Закон распространяется как на граждан России, так и на представителей стран – участниц ЕАЭС. Уже работающие водители обязаны до 1 марта 2023 года передать работодателям справку о наличии или отсутствии судимости.

