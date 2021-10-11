В ГД предложили запретить работать в такси лицам, привлеченным к ответственности за побои

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо запретить работать в такси гражданам, которые привлекались к административной ответственности за побои, употребление наркотиков и проституцию. С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Нилов, передает Агентство "Москва".

По его словам, список ограничений для работы в пассажирских перевозках нужно расширить.

"А если это статьи не уголовные, а административные, как, например, употребление наркотиков? Употребление наркотиков – это административная статья. Почему такого нужно допускать к работе в общественном транспорте?" – сказал Нилов.

Депутат также выразил мнение, что это касается статей о проституции и побоях.

"У нас сейчас побои – это не уголовная статья, а административная. Проституция – тоже. Есть вид административных деяний, которые, я точно считаю, не должны позволять обладателю такой биографии работать в общественном транспорте", – подчеркнул Нилов.

Он добавил, что ограничения должны распространяться не только на работу в такси, но и на всю сферу пассажирских перевозок.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами общественного транспорта. Речь идет о лицах с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Предполагается, что в ТК появится статья, которая введет запрет на работу таксистом и в пассажирских перевозках тем, кто был осужден за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также терроризм. Ограничение будет действовать также в странах Евразийского экономического союза.

