Иностранцы смогут через посольства получать справки о судимости для работы в такси – юрист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Граждане из стран ЕАЭС, желающие работать водителями такси в России, смогут получать справки об отсутствии судимости через посольства. Так считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам Дмитрий Краснов.

При этом он выразил мнение, что проверить подлинность таких справок будет достаточно сложно.

"В таком случае, наверное, МВД РФ будет необходимо высылать запросы в соответствующие органы других стран. Это очень трудоемкая и сложная процедура", – приводит слова Краснова РИА Новости.

По мнению юриста, граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, не стоит допускать к работе водителями, поскольку в их руках общественная безопасность.

"Но, с другой стороны, по моему мнению, здесь все-таки присутствует дискриминация таких людей, поэтому надо все-таки смотреть на то, как это все будет реализовано на практике", – добавил он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью управлять общественными автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами транспорта. Речь идет о лицах с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Предполагается, что в Трудовом кодексе появится статья, которая введет запрет на работу таксистом и в пассажирских перевозках для тех, кто был осужден за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также терроризм. Ограничение будет действовать также в странах Евразийского экономического союза.

Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Срок на исполнение этого требования установлен до 1 марта 2023 года. Справка об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям потребуется и при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси и пассажирских перевозках.