ЕК предложила продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

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Еврокомиссия предложила продлить действующие экономические санкции в отношении России до конца января 2023 года. Об этом сообщается в заявлении ЕК.

Речь идет о санкциях, которые были введены в отношении России в 2014 году. В конце июля истекал срок их действия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенными против России в 2022 году санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому сейчас задыхается. По его словам, политика санкций не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось, все куда хуже.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

