Производитель упаковки Elopak продал свой бизнес в РФ

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Норвежская компания Elopak, занимающаяся производством картонной упаковки для напитков под брендом Pure-Pak, продала свои российские активы. Об это сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100% акций компании", – говорится в пресс-релизе производителя.

Сумма сделки не сообщается. Бизнес Elopak в России будет работать автономно. В компании считают, что подобный вариант ухода с рынка является лучшим с точки зрения поддержки ее местных сотрудников.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Тем не менее позже в компании опровергли эту информацию.

