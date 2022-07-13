В России предложили уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила рассмотреть возможность уменьшения размера этикеток на продуктах для экономии бумаги и чернил. Об этом сообщает РБК.

Соответствующие предложения поступили и от бизнеса, который преследует цели снижения административных барьеров и сокращения упаковочных материалов. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отметил, что в рамках этого поручения нужно проанализировать требования к информации.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков поведал, что сокращение этикетки было бы разумным с точки зрения экономии расходных материалов и экологии. Однако, отметил эксперт, объем обязательной информации на этикетке устанавливается общим техрегламентом.

"Не нанеся определенную информацию на упаковку, мы не можем выпустить товар в оборот. К ряду сведений есть отдельные требования – например, дата выпуска должна быть напечатана шрифтом определенного размера, это в интересах потребителя", – подчеркнул Новиков.

Он также рассказал, что некоторые нанесенные на этикетку сведения не несут для потребителей особой ценности. По его мнению, в условиях нехватки упаковочных материалов было бы целесообразно сделать указание некоторых сведений не обязательным, а добровольным.

Однако гендиректор полиграфической компании "ССЛ Контур" Марат Батыркаев предположил, что сокращение площади этикетки не принесет ощутимой экономии производителям. Он пояснил, что расходы на этикетки составляют лишь 3–5%, а уменьшение ее площади на 30% не приведет и к снижению стоимости готовой продукции даже на 1%.

Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить продавать в магазинах овощи, выращенные на своих участках. Таким образом правительство планирует дополнительно насытить рынок овощами и стабилизировать цены на них. В материале говорится, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос о том, как гражданам оформить необходимые для этого документы.

