Правительство Москвы выделит операторам кикшеринга субсидии на обновление парка самокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Субсидию в размере 65 миллионов рублей выделит правительство Москвы операторам кикшеринга на обновление парка самокатов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, сервисом пользуются больше 1,5 миллиона человек. По поручению мэра Москвы операторам будут выданы субсидии на возмещение части затрат на закупку новых электросамокатов.

Уточняется, что заявки на получение субсидии будут принимать с 15 по 30 августа.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ и экспертного центра "Движение без опасности" спрогнозировали, что доля пользователей электросамокатов в России в 2022 году может составить 40% от всего населения. По их данным, только в Москве в прокат в этом сезоне сдали 35 тысяч электросамокатов.

