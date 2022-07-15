Производитель замороженных продуктов Hortex ушел из России

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Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex покинул российский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Уточняется, что новым владельцем компании в России стала ГК "Агама". Согласно выписке из реестра, 100% "Ортика Фрозен Фудс", представляющей Hortex в РФ, принадлежит группе компаний "Агама".

"Агама" была основана в 1998 году. В группу компаний входят две фабрики, магазин "Рыбная мануфактура № 1" и ряд других объектов и специализируются на производстве морепродуктов и рыбы.

В апреле стало известно, что финский концерн Valio, который специализируется на молочных продуктах, передаст российское производство компании "Велком".

Преемником бренда Valio станет Viola. Товары с новым логотипом представят на российском рынке уже в августе 2022 года. Уточняется, что бренд Viola выбрали в качестве главного, так как он уже в течение долгого времени остается одним из лидеров отечественного рынка в категории плавленых сыров, а узнаваемость Viola в РФ превышает 87%.

