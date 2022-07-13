Покупатели IKEA занимают электронную очередь, чтобы принять участие в распродаже

У желающих купить мебель из IKEA возникла новая проблема. Для участия в онлайн-распродаже магазина нужно занять электронную очередь. Однако желающих так много, что система регулярно бывает перегружена.

В результате людям приходится ждать на сайте от нескольких минут до нескольких часов. На этом решили нажиться мошенники, которые сначала предложили помочь с оформлением заказа, а потом исчезли с деньгами. Что делать покупателям? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.