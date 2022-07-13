Рекордные объемы нефтепродуктов поставляет РФ в страны Ближнего Востока – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордные объемы мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов на фоне отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Vortexa, в июне объем поставок достиг 155 000 баррелей в сутки, тогда как до начала спецоперации этот показатель равнялся 30 000 баррелей в сутки. При этом эксперты ожидают повышения импорта на Ближний Восток до 220 000 баррелей в сутки.



Более трети поставок приходится на крупный нефтяной терминал ОАЭ, передает агентство. По данным СМИ, значительную часть импорта составляет мазут, который часто используют для производства электроэнергии.

Аналитик консалтинговой фирмы Energy Aspects Коэн Весселс предположил, что объем экспорта из РФ может снизиться только при возникновении проблем со страхованием транспортных рисков, так как Москве придется полагаться в основном на собственный флот для перевозки грузов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия планирует отказаться от закупок российского угля с 1 августа, от нефти – с 31 декабря. Он также подчеркнул, что терминалы для импорта сжиженного природного газа возводятся в ФРГ в ускоренном темпе для восполнения дефицита, который произойдет после отказа от топлива из РФ. Кроме того, Германия также рассматривает переход на альтернативные источники энергии.

