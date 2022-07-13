Рекордные объемы нефтепродуктов поставляет РФ в страны Ближнего Востока – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla
Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордные объемы мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов на фоне отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным аналитической компании Vortexa, в июне объем поставок достиг 155 000 баррелей в сутки, тогда как до начала спецоперации этот показатель равнялся 30 000 баррелей в сутки. При этом эксперты ожидают повышения импорта на Ближний Восток до 220 000 баррелей в сутки.
Более трети поставок приходится на крупный нефтяной терминал ОАЭ, передает агентство. По данным СМИ, значительную часть импорта составляет мазут, который часто используют для производства электроэнергии.
Аналитик консалтинговой фирмы Energy Aspects Коэн Весселс предположил, что объем экспорта из РФ может снизиться только при возникновении проблем со страхованием транспортных рисков, так как Москве придется полагаться в основном на собственный флот для перевозки грузов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия планирует отказаться от закупок российского угля с 1 августа, от нефти – с 31 декабря. Он также подчеркнул, что терминалы для импорта сжиженного природного газа возводятся в ФРГ в ускоренном темпе для восполнения дефицита, который произойдет после отказа от топлива из РФ. Кроме того, Германия также рассматривает переход на альтернативные источники энергии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: