"Деньги 24": драгоценные металлы

Россиян освободили от уплаты подоходного налога при продаже слитков. А насколько выгодно инвестировать в драгоценные металлы и как именно это лучше сделать? И почему о своих вложениях сожалеют те, кто купил слитки еще в марте?

Об этом – в программе Деньги 24.