Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по вопросам экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.

По словам мэра, около трети мероприятий антикризисного плана российского правительства было включено в него по предложениям регионов, 90% из них уже работают.

"Среди них – программы льготного кредитования, отсрочка платежей, снижение налоговой и административной нагрузки, другие системные меры", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города отметил, что благодаря реализации антикризисного плана и позиции бизнеса удалось стабилизировать ситуацию в экономике, однако некоторые отрасли по-прежнему испытывают сложности.

Собянин добавил, что на совещании также обсуждались предложения регионов по совершенствованию налоговой системы и межбюджетных отношений, поддержке экспорта, программам льготного кредитования оборотных средств предприятий и другие.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что более 1,2 тысячи инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы.

Он уточнил, что в городе с марта действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере.

По словам заммэра, большинство заявок касались отсрочки на шесть месяцев платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.

