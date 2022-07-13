Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по вопросам экономики

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.
По словам мэра, около трети мероприятий антикризисного плана российского правительства было включено в него по предложениям регионов, 90% из них уже работают.
"Среди них – программы льготного кредитования, отсрочка платежей, снижение налоговой и административной нагрузки, другие системные меры", – написал Собянин в своем телеграм-канале.
Глава города отметил, что благодаря реализации антикризисного плана и позиции бизнеса удалось стабилизировать ситуацию в экономике, однако некоторые отрасли по-прежнему испытывают сложности.
Собянин добавил, что на совещании также обсуждались предложения регионов по совершенствованию налоговой системы и межбюджетных отношений, поддержке экспорта, программам льготного кредитования оборотных средств предприятий и другие.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что более 1,2 тысячи инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы.
Он уточнил, что в городе с марта действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере.
По словам заммэра, большинство заявок касались отсрочки на шесть месяцев платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.
Москва нарастила меры поддержки бизнеса в условиях санкций
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