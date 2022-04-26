Финский концерн Valio планирует продать российское производство

Фото: Агентство "Москва"
Финский концерн Valio, который специализируется на молочных продуктах, передаст российское производство компании "Велком". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Покупатель приобретет права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области. Продажа компании позволит продолжить производство и продажу продукции Viola, сохранить локальный ассортимент.
"Кроме этого, в рамках стандартной практики слияний и поглощений ГК "Велком" получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года. По факту сделки ГК "Велком" приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola", – говорится в сообщении.
Сотрудники компании продолжат работать.
Ранее сообщалось, что Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают большую часть российского офиса. Jaguar Land Rover фактически уходит из России, так как в штате остается лишь персонал, который будет следить за административными взаимодействиями на этапе закрытия юридического лица. Похожая ситуация и в Volvo Cars.
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