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Экономика

18:40

Преемником финского Valio станет бренд Viola

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Преемником бренда Valio станет Viola. Товары с новым логотипом представят на российском рынке уже в августе 2022 года, сообщается на сайте Valio.

"Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметану, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров", – говорится в заявлении.

В компании уточнили, что бренд Viola выбрали в качестве главного, так как он уже в течение долгого времени остается одним из лидеров отечественного рынка в категории плавленых сыров, а узнаваемость Viola в РФ превышает 87%.

Отмечается, что после обновления плавленый сыр сохранит ярко-красную упаковку. Для линейки молочных продуктов и творожных сыров упаковку представят в синем и белом цветах.

В апреле стало известно, что финский концерн Valio, который специализируется на молочных продуктах, передаст российское производство компании "Велком".

Покупатель приобретет права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области. Продажа компании позволит продолжить производство и продажу продукции Viola, сохранить локальный ассортимент.

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