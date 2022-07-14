Бизнес попросил правительство уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил. Из-за санкций возникли проблемы с краской и основой для этикеток. Их ввозили из ЕС. Такие наклейки подорожали на 40-50%, и это отразилось на конечной стоимости продукции.

Все ответственные ведомства рассмотрят предложение бизнеса и подготовят ответ до 22 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



