В ЕС предложили запретить передачу РФ долларовых банкнот

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Польша, Ирландия и три страны Прибалтики предложили запретить передавать России долларовые банкноты, ужесточить ограничения на связанные с криптовалютой транзакции и использовать сжиженный природный газ из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны также выступили за ограничение сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Они также предложили ввести запрет юридическим лицам получать финансирование от связанных с Россией организаций.

В рамках ужесточения санкций страны выступили и за запрет на работу компании "Лаборатория Касперского" в ЕС. Страны якобы обсуждают и отключение Газпромбанка от системы Swift.

Ранее газета Financial Times сообщила, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть ограничения цен на нефть, а также IT-сферу. В СМИ уточнили, что наиболее радикальных взглядов придерживаются Польша и страны Балтии. Они выступили с требованием ввести более жесткие санкции против России. Они придерживаются позиции о необходимости ограничения доступности информационных услуг, в том числе против Белоруссии, а также выступают против импорта алмазов.

