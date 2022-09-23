Новые санкции ЕС против РФ могут коснуться потолка цен на нефть и IT-сферы – СМИ

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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть ограничения цен на нефть, а также IT-сферу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
В СМИ уточнили, что наиболее радикальных взглядов придерживаются Польша и страны Балтии. Они выступили с требованием ввести более жесткие санкции против России. Например, государства придерживаются позиции о необходимости отключения РФ от платежной системы SWIFT, ограничения доступности информационных услуг, в том числе против Белоруссии, а также выступают против импорта алмазов.
При этом европейские чиновники указали, что по некоторым предложениям будет сложно договориться.
"Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет слишком мало, "ястребы" скажут, что этого недостаточно", – заявил один из чиновников.
Ранее в СМИ со ссылкой на источник сообщали, что страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации.
При этом собеседники агентства заявили, что данный план сопровождается некоторыми препятствиями. Несмотря на новые усилия ЕК и некоторых стран – членов Евросоюза, возможность достижения договоренности по установлению потолка цен на нефть из РФ остается под вопросом.
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что санкции ЕС в отношении РФ уже не пользуются интересом. По его словам, введение дополнительных санкций против РФ может ухудшить ситуацию для Евросоюза.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе
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