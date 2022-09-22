ЕК предложит дополнительные ограничения на экспорт в РФ технологий ЕС

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Еврокомиссия предложит дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологий Евросоюза из-за эскалации ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер рассказал, что Евросоюз рассмотрит санкции против физических лиц и организаций. По его словам, это объясняется тем, что Россия "переходит на военную экономику".

Мамер добавил, что работа над санкциями никогда не прекращалась.

"Мы постоянно следили за развитием событий и готовились отреагировать на них соответствующим образом, что сейчас и происходит. То есть работа над санкциями сейчас продолжается", – сказал представитель ЕК.

Вместе с тем он подчеркнул, что судить о том, будет это седьмой пакет санкций или дополнение к шестому пакету, можно будет после его утверждения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут против России новые санкции из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, Брюссель продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Он пояснил, что ЕС будет поддерживать Украину путем поставок военной техники, насколько это потребуется.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

