В ГД заявили, что санкции ЕС в отношении РФ уже никому не интересны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительны меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. Об этом сообщает RT.

"Никто даже не читает, что это за санкции и на что они влияют. Я не знаю, что еще они выдумают. Но этот процесс будет идти дальше", – отметил парламентарий.

При этом он уточнил, что в случае введения против РФ дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.

"Боррель, конечно, отличается своими заявлениями не в интересах России. Но я могу посочувствовать Боррелю в сложности реализации его идей, когда надо будет придумывать следующие санкции", – заявил Чепа.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель сообщал, что страны Евросоюза как можно скорее введут против России новые санкции из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

По его словам, новые антироссийские санкции Евросоюза будут как персональными, так и секторальными. При этом он не стал уточнять, о каких именно ограничительных мерах идет речь, отметив, что пока было принято лишь политическое решение.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

