Глава МИД Венгрии заявил, что не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против РФ

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Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России, особенно если речь идет об энергетике, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто журналистам по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Наша позиция предельно ясна. <...> Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен. Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия", – приводит слова Сийярто РИА Новости
Министр иностранных дел Венгрии считает, что экономика Европы движется к рецессии, что полностью противоречит интересам населения.
Сийярто также сообщил, что на следующей неделе проведет в Вене встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым. По его словам, Будапешт получил окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которая будет возведена в рамках контракта с российской компанией.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные европейскими странами энергетические санкции в отношении России являются ограничениями "карлика против великана".
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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