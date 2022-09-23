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Политика

03:33

Глава МИД Венгрии заявил, что не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против РФ

политикаэкономика

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России, особенно если речь идет об энергетике, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто журналистам по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Наша позиция предельно ясна. <...> Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен. Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия", – приводит слова Сийярто РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрии считает, что экономика Европы движется к рецессии, что полностью противоречит интересам населения.

Сийярто также сообщил, что на следующей неделе проведет в Вене встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым. По его словам, Будапешт получил окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которая будет возведена в рамках контракта с российской компанией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные европейскими странами энергетические санкции в отношении России являются ограничениями "карлика против великана".

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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