Орбан заявил, что Украина может потерять половину своих земель – СМИ

В результате вооруженного конфликта с Россией Украина может потерять половину своей территории, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает Nepszava.

"Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории", – сказал он на закрытой встрече партии "Фидес – Венгерский гражданский союз", пишет газета .

По мнению Орбана, конфликт на Украине перерос в полномасштабные боевые действия по вине коллективного Запада.

"Конфликт на Украине был бы локальным, но вмешался Запад и сделал его глобальным", – отметил политик.

Также Орбан в очередной раз заявил, что Евросоюз выстрелил себе в ногу, введя экономические санкции в отношении России. Венгерский премьер подчеркнул, что он выступает против санкций.

"Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40 процентов европейской промышленности", – заключил Орбан.

Ранее сообщалось, что Венгрия поставила перед ЕС вопрос об обоснованности сохранения санкций в отношении РФ в условиях, когда они приносят больше проблем Европе, нежели России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.