В Венгрии призвали ЕС не разрабатывать новый пакет санкций против РФ

Фото: depositphotos/Kordin

Евросоюзу необходимо прекратить обсуждение очередного пакета антироссийских санкций, который лишь усугубит энергетический кризис в европейских странах, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на сессии Генассамблеи ООН.

"ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей", – приводит ТАСС его слова.

Ранее представитель Европейского союза Петер Стано заявил, что Брюссель может ввести ограничительные меры против платежной системы "Мир", если РФ не остановит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР.

Как уточнил Стано, европейские государства ведут обсуждение возможных ограничений против "Мира", однако на данный момент эти дискуссии конфиденциальны.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

