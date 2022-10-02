Путину и Лукашенко представят договор о рынке электроэнергии Союзного государства

Фото: kremlin.ru
Заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Мороз рассказал о работе над договором о рынке электроэнергии Союзного государства, передает "Интерфакс".
"Уже полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, сейчас проходит внутригосударственные процедуры", – заявил специалист.
Мороз подчеркнул, что в скором времени документ будет представлен президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
Одновременно с этим идет процесс подготовки программы по формированию газового рынка Союзного государства. Мороз охарактеризовал его как "планомерную работу".
Замминистра также заявил, что взаимодействие страны с Россией в рамках Союзного государства дает защиту от внешних угроз с точки зрения энергетики.
В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьером Белоруссии Романом Головченко экономическое сотрудничество двух стран. Кроме того, был согласован график ближайших двусторонних встреч.
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