Путину и Лукашенко представят договор о рынке электроэнергии Союзного государства

Фото: kremlin.ru

Заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Мороз рассказал о работе над договором о рынке электроэнергии Союзного государства, передает "Интерфакс".

"Уже полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, сейчас проходит внутригосударственные процедуры", – заявил специалист.

Мороз подчеркнул, что в скором времени документ будет представлен президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Одновременно с этим идет процесс подготовки программы по формированию газового рынка Союзного государства. Мороз охарактеризовал его как "планомерную работу".

Замминистра также заявил, что взаимодействие страны с Россией в рамках Союзного государства дает защиту от внешних угроз с точки зрения энергетики.

В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьером Белоруссии Романом Головченко экономическое сотрудничество двух стран. Кроме того, был согласован график ближайших двусторонних встреч.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!