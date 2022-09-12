Лукашенко одобрил соглашение об общих принципах налогообложения с РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в качестве основы для проведения переговоров", – следует из документа.

В июле о готовности подписать договор об администрировании косвенных налогов между двумя государствами говорил первый замминистра по налогам и сборам Белоруссии Игорь Клепча.

В свою очередь, белорусский премьер-министр Роман Головченко отмечал, что Минск и Москва сформируют единый порядок взимания косвенных налогов.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ.

Он отметил, что стороны достаточно близко подошли к тому, чтобы сделать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве. По словам вице-премьера РФ, это будет орган, который займется оценкой таможенных рисков, что является важным на сегодняшний день как для Белоруссии, так и для России.

Кроме того, Оверчук заявил, что также почти готов проект соглашения по косвенным налогам. Его подпишут в соответствии с ранее определенными планами.

