Лукашенко одобрил соглашение об общих принципах налогообложения с РФ

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
"Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в качестве основы для проведения переговоров", – следует из документа.
В июле о готовности подписать договор об администрировании косвенных налогов между двумя государствами говорил первый замминистра по налогам и сборам Белоруссии Игорь Клепча.
В свою очередь, белорусский премьер-министр Роман Головченко отмечал, что Минск и Москва сформируют единый порядок взимания косвенных налогов.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ.
Он отметил, что стороны достаточно близко подошли к тому, чтобы сделать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве. По словам вице-премьера РФ, это будет орган, который займется оценкой таможенных рисков, что является важным на сегодняшний день как для Белоруссии, так и для России.
Кроме того, Оверчук заявил, что также почти готов проект соглашения по косвенным налогам. Его подпишут в соответствии с ранее определенными планами.
Парламент Белоруссии ратифицировал договор о сотрудничестве с Россией в военной сфере
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: