РФ и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ – Оверчук

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Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"На сегодняшний день… более 46% союзных программ выполнено. На сегодняшний день проблем мы не видим, все идет по графику, мы находим полное взаимопонимание", – заявил он.

Оверчук отметил, что стороны достаточно близко подошли к тому, чтобы сделать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве. По словам вице-премьера РФ, это будет орган, который займется оценкой таможенных рисков, что является важным на сегодняшний день как для Белоруссии, так и для России.

"Тридцать сотрудников, по 15 от каждой из сторон, будут работать в Минске. Рассчитываем, что их работа принесет солидную прибавку к нашим бюджетам и закроет возможные дыры, которые могут быть", – пояснил он.

Кроме того, Оверчук заявил, что также почти готов проект соглашения по косвенным налогам. Его подпишут в соответствии с ранее определенными планами.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что РФ и Белоруссия не обсуждают организацию единого эмиссионного центра. Он уточнил, что, если государства не примут такое решение, будет вестись расчет в национальных валютах. Оверчук напомнил, что на сегодняшний день 80% расчетов идет в российском рубле.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие санкции и ограничения не могут изменить курс на интеграцию России и Белоруссии.