Лукашенко заявил, что Запад планирует напасть на Россию

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Западные страны прорабатывают нападение на Россию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом РФ) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) – через Украину и через Беларусь", – приводит его слова агентство БелТА.

По мнению белорусского лидера, западная политика только приближает мир к большой войне без победителей. Он призвал оставаться предельно бдительными в текущей ситуации в мире.

Лукашенко добавил, что на фоне давления со стороны Запада ряд союзнических стран России и Белоруссии по ОДКБ и СНГ находятся в настоящее время в выжидательной позиции.

"Мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы", – отметил он.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному конфликту с Москвой и Минском.

По его словам, Запад планирует сделать это по причине того, что традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов.

Косыгин также добавил, что США планируют превратить Россию и Белоруссию в сырьевые придатки и поставщиков дешевых интеллектуальных и трудовых ресурсов. По его данным, в настоящее время Вашингтон и его союзники пытаются создать очаги напряженности и развязать локальные войны в непосредственной близости от границ Союзного государства.

