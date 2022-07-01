РФ и Белоруссия продолжат вести расчеты в национальных валютах – Оверчук

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РФ и Белоруссия не обсуждают организацию единого эмиссионного центра. Об этом сообщил зампред российского кабмина Алексей Оверчук.

"Нет, такой вопрос даже не ставится. Вообще не ставится. Для этого должны созреть условия, поэтому, если страны решат это делать, мы пойдем на это", – приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Он уточнил, что, если государства не примут такое решение, будет вестись расчет в национальных валютах. Оверчук напомнил, что на сегодняшний день 80% расчетов идет в российском рубле.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие санкции и ограничения не могут изменить курс на интеграцию России и Белоруссии.

До этого Владимир Путин отметил, что беспрецедентное политическое и экономическое давление со стороны стран Запада подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов. По его словам, совместными усилиями странам проще минимизировать ущерб от санкций.