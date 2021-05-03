В Белоруссии рассказали о согласовании интеграционных карт с РФ

03:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
По его словам, это может случиться "и через месяц, и через два", однако Минск не хотел бы "откладывать в долгий ящик".
"Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого", – сказал премьер в эфире телеканала "Беларусь-1".
Головченко добавил, что переданные на согласование отраслевым ведомствам программы, по сути, подразумевают "проведение единой политики в разных отраслях экономики".
"С тем, чтобы не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. То есть, это конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования", – указал он.
Премьер подчеркнул, что должны быть созданы "равные условия для всех субъектов хозяйствования", это позволит "дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии".
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее рассказывал, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий в рамках углубления союзной интеграции.
Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о "независимой интеграции – о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".
В 1999 году между странами был подписан Договор о создании Союзного государства. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.
В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: