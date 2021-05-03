В Белоруссии рассказали о согласовании интеграционных карт с РФ

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Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По его словам, это может случиться "и через месяц, и через два", однако Минск не хотел бы "откладывать в долгий ящик".

"Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого", – сказал премьер в эфире телеканала "Беларусь-1".

Головченко добавил, что переданные на согласование отраслевым ведомствам программы, по сути, подразумевают "проведение единой политики в разных отраслях экономики".

"С тем, чтобы не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. То есть, это конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования", – указал он.

Премьер подчеркнул, что должны быть созданы "равные условия для всех субъектов хозяйствования", это позволит "дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии".

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее рассказывал, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий в рамках углубления союзной интеграции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о "независимой интеграции – о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".

В 1999 году между странами был подписан Договор о создании Союзного государства. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.

К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.