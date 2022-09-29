Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьером Белоруссии Романом Головченко экономическое сотрудничество двух стран. Об этом белорусский кабмин сообщил в своем телеграм-канале.
"В ходе разговора главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также график ближайших двусторонних встреч", – говорится в публикации.
Отмечается, что представители двух государств выразили уверенность в том, что крепкие отношения между РФ и Белоруссией будут только становиться лучше.
В свою очередь, замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик сообщил, что страны подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий и о признании осуществляемых на территории Союзного государства технологических операций.
Он объяснил, что соглашение в сфере микроэлектроники позволит России и Белоруссии формировать и разделять некоторые компетенции в этой области. Что касается второго соглашения – оно направлено на создание единой промышленной политики между двумя государствами, добавил он.
"Это идет в развитие одной из 28 союзных программ по формированию единого экономического пространства Союзного государства", – сказал Харитончик.
Ранее Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что европейские страны должны с уважением относиться к России и Белоруссии. По его мнению, в РФ есть "все, что им надо", в то время как у Запада страна может купить технологии и прочее.
Еще до этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ.
Он отметил, что стороны достаточно близко подошли к тому, чтобы сделать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве. По словам вице-премьера РФ, это будет орган, который займется оценкой таможенных рисков, что является важным на сегодняшний день как для Белоруссии, так и для России.
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