Белоруссия не допустит удара в спину российским войскам – Лукашенко

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Удар в спину союзническим российским войскам через Белоруссию не будет допущен, заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем.

"И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", – приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что силовые структуры Белоруссии с учетом опыта с момента начала спецоперации должны были проработать на практике действия на границе с Украиной.

Ранее Лукашенко заявил, что американская сторона присутствует во всех ключевых политических конфликтах в мире. Белорусский лидер отметил, что одной из целей Соединенных Штатов являются европейские государства.

Так, по его словам, США как любят ставить на место Европу, так и убирать конкурентов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.