Совфед ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве РФ и Белоруссии

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации ратифицировал договор о гармонизации таможенного законодательства РФ и Белоруссии и сотрудничестве двух государств в таможенной сфере. Об этом сообщается на сайте СФ.
В рамках договора будет возможно создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра. Оно предусматривает координацию деятельности по управлению рисками, а также следит за реализацией аналитических функций и проведением таможенных операций двух государств.
Теперь страны будут вместе осуществлять таможенный контроль. Договор также предусматривает, что Межгосударственный центр определяет объекты таможенного контроля.
Кроме того, организованные мобильные группы смогут проводить кооперированные мероприятия не только по желанию таможенных служб РФ и Белоруссии, но и по инициативе Межгосударственного центра.
Ранее сообщалось, что в Финляндии закрыли зону на границе с РФ для международных и финских СМИ. Заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари рассказал, что решение было принято из-за спецоперации РФ на Украине. Представители СМИ все чаще стали посещать восточную границу, заявил он.
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