Росавиация выпустила инструкцию на случай захвата самолета

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Федеральное агентство воздушного транспорта разработало специальную памятку с рекомендациями по действиям для экипажей, если злоумышленники попытаются захватить или угнать самолет. Информацию об этом предоставил "Коммерсант".

Решение создать специальную инструкцию было вызвано условиями международной напряженности. Хотя в РФ подобные преступления сильно сократились за последнее десятилетие, вопрос вновь стал актуальным. Росавиация уже направила готовую памятку в отечественные авиакомпании. В перечне обозначено порядка 15 аэропортов на случай вынужденной посадки при захвате.

В инструкции сказано, что экипаж самолета должен выбрать один из указанных аэропортов и направить туда сообщение о произошедшем. После этого информацию направят в ФСБ, МВД и Минобороны.

Сотрудник авиакомпании Red Wings поделился, что все российские перевозчики уже имеют собственные планы на случай того или иного происшествия. В S7 Airlines отметили, что для специалистов постоянно организовывают переподготовки и инструктажи.

Ранее сообщалось, что бортпроводников "Аэрофлота" обучат обращаться с пластиковыми наручниками для нарушителей порядка. Обучение проведут на базе Авиационной школы "Аэрофлота". Специалисты смогут начать применять данные средства при необходимости уже в период осенне-зимней навигации.

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