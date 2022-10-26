Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 3 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Росавиация продлила действие режима ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Ограничения продлятся до 3 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Все еще не принимают пассажиров аэропорты в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Воронеже, Курске, Белгороде, Липецке, Брянске, Анапе, Геленджике и Элисте.

В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 28 октября.

Ранее стало известно, что "Победа" с ноября этого года возобновит полеты из Шереметьево. Оттуда будут совершаться рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России.

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