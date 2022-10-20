Эксперт заявил, что России удалось избежать "каннибализма" в авиаотрасли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с Общественной службой новостей заявил, что России удалось избежать "каннибализма" в отрасли авиации благодаря параллельному импорту.

В настоящее время в небо над Россией поднимаются свыше 80% самолетов, сообщил эксперт. Этому способствовал не только параллельный импорт, но и высокий уровень развития отечественных технических центров.

При этом Гусаров все же озвучил факторы, которые могут оказать негативное влияние на летную сферу.

"Двигателей у нас в стране практически нет. И когда они закончатся, наступит момент истины. Сейчас у нас 15–17% самолетов не замечены в полете, это говорит не о каннибализме, а о спаде спроса на авиаперевозки", – объяснил Гусаров.

Он подчеркнул, что большая часть флота сейчас не осуществляет полеты. По словам Гусарова, когда деталь одного самолета устанавливается в другой, ожидание новой занимает около двух месяцев.

До этого сообщалось, что Россия вышла из руководящего состава Совета Международной организации гражданской авиации, не набрав должного количества голосов в процессе переизбрания. По данным информированного источника, подобное произошло из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что Великобритания приняла решение об ослаблении санкций в сфере авиационного страхования для лиц, связанных с Российской Федерацией. Несмотря на снятие некоторых ограничений, ослабления не коснулись военных товаров и технологий.



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