"Аэрофлот" возобновит полеты на Шри-Ланку с 9 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы на Шри-Ланку с 9 октября. Об этом сообщила посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге, чьи слова приводит РИА Новости.

Из России организуют два рейса в неделю. Первый будет в воскресенье, 9 октября, а следующий – в четверг, 13 октября.

С 3 ноября также будут летать чартерные рейсы компании Azur Air. Всего будет четыре перелета в неделю.

Ранее Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до воскресенья, 16 октября. Данная мера распространяется на воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Курска, Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Липецка и Элисты.



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