Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 16 октября

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до воскресенья, 16 октября, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что данная мера распространяется на воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Курска, Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Липецка и Элисты.

Росавиация рекомендует пассажирам пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого в перечисленных российских аэропортах было установлено ограничение на полеты до 10 октября.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевали.



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