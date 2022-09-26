Пассажиропоток на зарубежных рейсах в аэропортах Москвы за неделю изменился незначительно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиропоток на международных рейсах из Москвы в прошедшие выходные увеличился на 8%, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что это типичные сезонные колебания пассажиропотока.

"На прошлых выходных из Шереметьево, Домодедово и Внуково на международных рейсах наблюдался незначительный рост пассажиропотока к прошлым выходным, так, в субботу прирост пассажиров составил 3,3 тысячи человек – 8%, а в воскресенье – 2,1 тысячи человек – 6%", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в целом на прошлой неделе динамика вылета была разнонаправленной.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 4 октября.

Не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажирам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

