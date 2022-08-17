Кабмин выделит почти 2,5 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов

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Правительство РФ выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, один из вопросов повестки касается помощи некоторым аэропортам, куда полеты временно ограничены.

"Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей", – пообещал премьер.

Он призвал и дальше внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности регионов России.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 23 августа. Самолеты временно не летают в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее вводилось до 17 августа.

