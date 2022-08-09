Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 03:45 17 августа.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самолеты временно не летают в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее вводилось до 11 августа.

