Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 11 августа

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данная мера затрагивает 11 аэропортов. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В ведомстве рекомендовали пассажирам для транзита использовать Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Предыдущее ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России вводилось до 5 августа.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

