Минтранс РФ планирует узаконить перестановку запчастей с одних самолетов на другие – СМИ

Разборку самолетов на запчасти в России могут узаконить. Как сообщают СМИ, представители авиакомпании уже обратились в Минтранс с просьбой официально разрешить им переставлять компоненты с одного лайнера на другой, чтобы обеспечить работоспособность и безопасность.

Перевозчики отмечают, что во многих странах мира это стандартная практика. Российские же авиационные законы перестановку запчастей с одного самолета на другой не предусматривают. Однако нет и прямого запрета, поэтому авиакомпании уже начали использовать такую схему.

При этом авиакомпании просят разрешить еще и обмениваться частями разобранных самолетов друг с другом. В Минтрансе уже приступили к разработке официальных разрешений, но они должны вступить в силу только с марта 2023 года.

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