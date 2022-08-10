В Минсельхозе заявили, что выпуск кормов в РФ закрывает внутренние потребности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минсельхоз заявил, что выпуск кормов для домашних животных в России закрывает все внутренние потребности. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны", – говорится в публикации.

Уход из России отдельных зарубежных брендов только стимулирует отечественных производителей, подчеркнули в министерстве. В настоящее время производство кормов активно развивается в РФ. Так, в 2021 году оно выросло на 10,8%, а за полгода 2022 года – на 8%.

Ранее стало известно, что компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак, а также питания для животных других марок из-за трудностей с логистикой.

Как отметил представитель компании, в РФ продолжат продажу кормов марок Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.

Purina входит в состав Nestle, которая 11 марта сообщила, что прекращает экспорт в Россию и импорт из страны продукции, за исключением товаров первой необходимости. Тогда уточнялось, что ограничения коснутся детского питания, каш, специализированного питания и лечебных кормов для домашних животных.