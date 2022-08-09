Purina заявила об остановке производства серии кормов для животных в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак, а также питания для животных других марок из-за трудностей с логистикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя горячей линии компании.

"Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog", – поделился представитель.

По его словам, в РФ продолжат продажу кормов марок Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.

Компания входит в состав Nestle, которая 11 марта сообщила, что прекращает экспорт в Россию и импорт из страны продукции, за исключением товаров первой необходимости. Тогда уточнялось, что ограничения коснутся детского питания, каш, специализированного питания и лечебных кормов для домашних животных.

Решение было связано с событиями на Украине. В частности, прекратился импорт кофе Nespresso и минеральной воды S.Pellegrino.