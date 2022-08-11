Российские авиаперевозчики начали разбирать свои самолеты. О таком решении компаний, которые подпали под западные санкции, сообщили в некоторых СМИ. Якобы на все лайнеры очень не хватает импортных запчастей, поэтому приходится жертвовать частью авиапарка.

Насколько все серьезно, можно ли достать детали через третьи страны или все же придется ждать полного импортозамещения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.