"Жизнь в большом городе": московские роддома

До конца 2022 года в московские роддома и перинатальные центры планируют закупить 475 инкубаторов для новорожденных. Эти аппараты отслеживают температуру тела, пульс, насыщенность крови кислородом и другие параметры малышей, родившихся раньше срока.

Какие новые технологии применяют в московских роддомах? И в каких условиях на свет появляются маленькие москвичи? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".