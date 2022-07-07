"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице

Как увеличилось число машин в Москве? Как будут справляться дороги с транспортной нагрузкой? Как будет развиваться общественный транспорт, в том числе речной? Что изменилось в столичной системе оплаты проезда?

Об этом в программе "Интервью" рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.