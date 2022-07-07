В столичной системе оплаты проезда выполняется 200 млн транзакций ежедневно – Ликсутов

В России производят новую партию карт "Тройка" с отечественным чипом. Первые 200 тысяч уже поступили в продажу, а функционал остался прежним. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Столичная система оплаты проезда, как отметил Ликсутов, является достаточно сложной, в ней производится свыше 200 миллионов транзакций ежедневно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.