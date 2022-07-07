Электробусы начали курсировать на первых маршрутах в ТиНАО

Более 1,5 тыс рабочих мест создали в электробусном парке "Красная Пахра" в ТиНАО

В ТиНАО на первых маршрутах начали курсировать электробусы, рассказал в эфире телеканала Москва 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, планируется, что в следующем году на маршруты в ТиНАО выйдут 200 электробусов. Заммэра напомнил, что 1 июля Сергей Собянин открыл в ТиНАО электробусный парк "Красная Пахра". Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим автобусным парком в Европе.

"Постепенно мы будем увеличивать мощность этого парка. Почти 1 600 новых рабочих мест создано в этом месте", – рассказал Ликсутов.

Ликсутов отметил, что при приеме на работу в первую очередь предпочтение отдадут соискателям, которые живут в ТиНАО.

"Мы сейчас делаем такую программу "открытых дверей", туда будем приглашать местных жителей, школьников, студентов, для того чтобы они увидели, что из себя представляет современный электробусный парк, какие там профессии востребованы. Чтобы могли местные жители планировать в том числе и работу свою на предприятии городского транспорта, которое расположено в Троицке", – пояснил он.

Ранее Собянин сообщил, что к концу 2023 года столичный парк электробусов планируется расширить вдвое – до двух тысяч машин. По словам мэра, на сегодняшний день сеть их маршрутов составляет 790 километров, ежедневно передвижение на электробусах предпочитают 350 тысяч человек.

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