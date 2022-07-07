В ГД предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах летом. Соответствующее обращение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Хамзаев пояснил, что в жару повышается нагрузка на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. При этом сочетание летнего зноя и употребления крепкого алкоголя может повысить риски возникновения серьезных проблем со здоровьем, человеку может понадобиться экстренная медицинская помощь.

Вместе с тем депутат напомнил, что в парковых и прибрежных зонах, где часто бывают граждане, нередко находятся заведения общественного питания, которые предлагают алкогольные напитки. Кроме того, пьяные люди в местах отдыха вызывают недовольство общественности.

"В связи с этим прошу вас поддержать целесообразность введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха в летнее время", – говорится в обращении.

Ранее врач-терапевт Екатерина Корчемкина предупредила, что несколько рюмок алкоголя в жару могут спровоцировать инфаркт, инсульт, тромбоэмболию или тромбоз сосудов конечностей. По словам специалиста, спиртное особенно опасно для детей, подростков и женщин, а также людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, крови, сахарным диабетом, иммунодефицитом и онкологией.

